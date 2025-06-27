Ağrı’nın Diyadin ilçesinde imamlar, ilk yardım konusunda bilgilendirildi.

Diyadin Kaymakamlığı Konferans Salonu’nda düzenlenen programda, Ebe Özlem Yurdakul tarafından imam ve din görevlilerine yönelik ilk yardım eğitimi verildi. Eğitim kapsamında, acil durumlarda yapılması gereken temel uygulamalar, hasta ve yaralılara müdahale yöntemleri ile hayati önem taşıyan ilk yardım kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Katılımcıların büyük ilgi gösterdiği programda, teorik anlatımların yanı sıra uygulamalı eğitimlere de yer verildi. Eğitim sonunda soruları yanıtlayan Ebe Yurdakul, toplumda ilk yardım bilgisinin yaygınlaşmasının önemine dikkat çekti.

Programın sonunda katılımcılara teşekkür edilerek benzer eğitimlerin devam edeceği ifade edildi.