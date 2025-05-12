İdeal Tıp Merkezi GETAT ve Acil Sorumlu Hekimi Dr. Mehmet Kınacı, ozon tedavisinin özellikle iyileşmesi zor kronik yaralarda kullanılabileceğini söyleyerek, "Yara bölgesine uygulandığında mikropları yok eder, kan dolaşımını artırır ve vücutta doğal iyileşme mekanizmalarını harekete geçirir" dedi.

Ozon tedavisinin enfeksiyon riski yüksek durumlarda ve iyileşmesi geciken yaralarda büyük katkı sağladığını söyleyen Dr. Mehmet Kınacı, "Diyabetik ayak, şeker hastalığına bağlı olarak ayakta yara çıkması durumudur. Şeker hastalığı sinirleri ve damarları etkileyerek ayakta his kaybına ve iyileşmeyen yaralara neden olabilir. Bu yaralar zamanla enfeksiyon kapabilir, bu yüzden erken müdahale çok önemlidir. Ozon tedavisi, özellikle diyabetik ayak gibi iyileşmesi zor, kronik yaralarda çok etkili bir tamamlayıcı tedavidir. Biz bu tedaviyi en sık diyabetik ayak yaralarında kullanıyoruz ancak sadece bununla sınırlı değil. Ameliyat sonrası yara iyileşmelerinde, enfeksiyon riskinin yüksek olduğu durumlarda ve iyileşmesi geciken yaralarda da ozon terapi tedavi sürecine büyük katkı sağlıyor. Ozon, üç oksijen atomundan oluşan güçlü bir oksidandır. Yara bölgesine uygulandığında mikropları yok eder, kan dolaşımını artırır ve vücutta doğal iyileşme mekanizmalarını harekete geçirir. Aynı zamanda oksijenlenmeyi artırarak hücrelerin yenilenmesini sağlar" dedi.

Kınacı, tedavinin yara boyutuna ve enfeksiyon düzeyine göre değiştiğini söyleyerek, "Hastada Glukoz 6 Fosfat Dehidrogenaz eksikliği gibi bir kontrendikasyon yoksa ozon tedavisini elbette uygulayabiliriz. Ozon tedavisi, enfeksiyonlu, iyileşmeyen, antibiyotiklere dirençli yaralarda çok başarılı sonuçlar veriyor. Klasik tedaviler ile birlikte hastaya uygun doz ve sürede uyguluyoruz. Uygulanan tedavi ise yaranın boyutuna ve enfeksiyon düzeyine göre değişir. Ancak birçok hastada birkaç seans sonunda bile kızarıklıkta azalma, koku kaybı, dokuda canlanma gibi olumlu etkiler gözlemlenir. Tedavi genellikle haftada birkaç kez uygulanır. Biz ozon uygulamalarında hızlı etki oluşturmak için sistemik etkili yöntemlerle, açık yara üzerine torbalama yöntemini birlikte kullanıyoruz. Toplamda 14 farklı yöntemle ozon tedavisi uygulayabiliyoruz. Her hastaya özel bir tedavi planı oluşturuyoruz. Bu kombinasyon, hem lokal iyileşmeyi hızlandırıyor hem de genel bağışıklık sistemini destekliyor. Diyabetik ayak ciddi bir sorundur ve geç kalındığında uzuv kaybına kadar gidebilir. Erken müdahale çok önemlidir. Ozon tedavisi, klasik tedavilere destek olarak ayağın kurtarılmasına yardımcı olabilir. Bilinçli olmak ve zamanında harekete geçmek, bazen bir ayağı, bazen de hayatı kurtarır" ifadelerini kullandı.