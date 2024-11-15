Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü çerçevesinde "Tip 1" diyabetli çocuklar ve ailelerini buluşturarak kahvaltı eşliğinde SÜEAH Çocuk Endokrin ekibiyle psikolojik destek sağladı, yüzlerde tebessüm oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SÜEAH) Çocuk Endokrin ekibi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi uzmanları Elegant Kafe’de "Tip 1" diyabetli çocuklar ve aileleriyle kahvaltıda buluştu. Buluşmaya Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fikret Bayhan ve Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mustafa Özer de katıldı. Buluşmada, çocuklar ile ailelere hastalığın tedavisi, yaşama etkisi, teknolojinin tedavideki rolü, psikolojik ve sosyal etkileri üzerinde duruldu. Uzman doktorlar, bu işin ailenin de dahil olduğu bir ekip işi olduğunu ifade ederek psikolojik süreçlerin hastalığa etkisini anlattı ve sosyal desteğin olumlu gidişat için önemine vurgu yaptı.

SÜEAH Çocuk Endokrin Uzmanı Dr. Recep Polat, diyabetin korkulacak bir hastalık olmadığını ve diyabet teknolojilerinin yakın takip edilmesi gerektiğini belirterek, "Diyabet, başlangıçta korkutucu gelse de düzenli alışkanlıklarla kontrol altında tutulabilen bir hastalıktır. Geleneksel parmaktan ölçüm yöntemleri yerini dünyada yaygınlaşan yeni diyabet teknolojileri ve sensörlere bırakmaktadır. Çocuk diyabet tedavisi bir ekip işidir; doktor, hemşire, diyetisyen, psikolog, aile ve öğretmen bu ekibin parçasıdır. Aileler ise bu ekibin en önemli üyeleridir" dedi.

Psikiyatrist Doç. Dr. Enes Sarıgedik ise diyabetle mücadelede psikolojik desteğin önemine vurgu yaparak, "Çocuğunuza diyabet tanısı konulduğunda ilk aşama kabullenme sürecidir. Bu süreçte çocuğunuzun yanında olmalı ve diyabetle yaşamayı öğrenmelisiniz. Özellikle ergenlik dönemi diyabetle baş etmede en önemli süreçlerden biridir. Bu yaşlarda kazanılan sağlıklı alışkanlıklar ömür boyu etkili olur. Araştırmalar, kaygının diyabeti olumsuz etkilediğini göstermektedir. Bu nedenle tutarlı ve destekleyici bir yaklaşım benimsemelisiniz" diye konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fikret Bayhan, buluşmaya katılarak çocuklar ve aileleriyle buluştu. Misafirlere Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın selamlarını ileten Bayhan, "Gerçekleşecek etkinliğin sizlere yeni bakış açısı kazandıracağını düşünüyorum. Hocalarımıza başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.