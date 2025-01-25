Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Irak’ın başkenti Bağdat’ı ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak’ın başkenti Bağdat’ı ziyaret edecek. Bakan Fidan’ın, aralarında Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ile Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’in de yer aldığı üst düzey Iraklı yetkililerle bir araya gelmesi planlanıyor.

Görüşmelerde, Türkiye-Irak ikili ilişkilerinin gündeminde öne çıkan başlıklar ve güncel bölgesel gelişmelerin ele alınması; İsrail’in bölgedeki faaliyetlerinden Irak’ı olumsuz etkilememesi için Sudani Hükümeti’nin gösterdiği çabaların Türkiye tarafından destekleneceğinin vurgulanması bekleniyor.

Suriye’deki yeni hükümet ile Irak arasında yapıcı bir diyalog ve iyi komşuluk ilişkilerinin tesis edilmesi de görüşmelerde altı çizilecek bir başka konu olarak planlanıyor.

Irak’ın terör örgütü PKK’yı "yasaklı örgüt" ilan etmesinden duyulan memnuniyetin de görüşmelerde belirtilmesi bekleniyor.

Irak hükümetinin PKK’yı topraklarından tamamen tasfiye etmesi yönünde Türkiye’nin nihai beklentisinin de vurgulanması bekleniyor.

PKK’ya karşı Türkiye, Irak ve Suriye’nin ortaklaşa hareket etmesi gerektiğinin de görüşmelerde ifade edilmesi bekleniyor.

Kalkınma Yolu Projesi’nin tamamlanması yönünde atılacak gerekli adımların hızlandırılması gerektiği de konuşulacak konular arasında olması bekleniyor.

Türkiye ve Irak arasındaki ikili ticaretin önündeki suni engellerin de kaldırılması yönünde beklentilerin görüşmelerde vurgulanması bekleniyor.

Irak Türkmenlerinin güvenlik, huzur ve refahına verilen önemin altının çizilmesi gerektiği görüşmelerde beklenirken Kerkük’teki Türkmenlerin siyasi temsil ve güvenlik beklentilerinin karşılanması gerektiği de görüşülmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Fidan’ın, ikili çerçevede son olarak 14 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirdiği Bağdat ziyaretinde iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması (YDGM) toplantısı gerçekleştirilmişti. Bu toplantıda, PKK’ya ilişkin “ortak tehdit” tanımlaması daha da ileri taşınmış; Irak makamları, Irak Ulusal Güvenlik Konseyi’nin PKK’yı Irak’ta “yasaklı örgüt” ilan eden bir karar aldığını paylaşmıştı.