Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Diş Hekimliği Fakültesi’nde ’Diş Hekimliğinde Acil Durumlara Müdahale, Adli Vaka Bildirimi, Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu’ gerçekleştirildi.

18-24 Kasım Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası çerçevesinde, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ve Eskişehir Diş Hekimleri Odası’nın birlikte düzenlediği bir sempozum yapıldı. Programın açılışında konuşan Eskişehir İl Sağlık Müdür Vekili Op. Dr. Ersin Işıldı, Türkiye geneline bakıldığında Eskişehir’de diş hekimliğinin kişi başına ve ünite başına hasta oranı bakımından oldukça iyi bir noktada bulunduğunu söyledi. Op. Dr. Işıldı, hastaların diş hekimliği hizmetlerine çabuk bir şekilde ulaşma imkânına sahip olduğunu ifade etti.

"Yenilikçi ve yetkin diş hekimleri yetiştiriliyor"

ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Batu Can Yaman, fakültelerinin diş hekimliği eğitimi vermenin yanı sıra halkımızın bilinçlenmesi, sağlığın korunması ve bulunduğu ilde akademik görevler üstlenme sorumluluğunu taşıdığını kaydetti. ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nin kurulduğu günden bu yana alanında uzman öğretim üyeleri, gelişmiş teknolojik altyapısı ve yarım asırlık bir çınar olan ESOGÜ’nün bir parçası olmanın sağladığı özgüven ile yenilikçi ve yetkin diş hekimleri yetiştirmekte olduğunu belirten Prof. Dr. Yaman, bundan dolayı da ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nin öğrenci kabulüne başladığından beri Diş Hekimliği Fakülteleri arasındaki haklı yerini korumakta olduğunu ifade etti. ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nin bünyesindeki Yapay Zeka Laboratuvarı ve Dijital Estetik Uygulamalar Kliniği ile kendi alanında öncü çalışmalara da imza atmakta olduğunu dile getiren Prof. Dr. Yaman, ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi hekimlerinin güncel literatürü takip ederek uyguladıkları görüntüleme ve tedavi yöntemleri ile çağdaşlarına paralel ağız ve diş sağlığı hizmeti sunduğunu söyledi. Ayrıca fakülte olarak eğitim-öğretim verme ve ağız ve diş sağlığı hizmeti sunmanın yanı sıra böyle kıymetli bilimsel etkinliklere ev sahipliği yapmanın da kendileri için gurur verici olduğunu dile getiren Prof. Dr. Yaman, verimli ve başarılı bir sempozyum geçirilmesini diledi.

Açılışın ardından sempozyumda bilimsel oturumlara geçildi. İlk oturumda ’Diş Hekimliğinde Tıbbi Acil Müdahale’ ve ’Adli Bilimlerde Diş Hekimliğinin Yeri’; 2’nci oturumda ’İmplant Uygulamalarında Güncel Yaklaşımlar’ ve ’İmplant Uygulamalarında Protetik Yaklaşımlar’; 3’üncü oturumda ’MRONJ’da Güncel Yaklaşımlar’ ve ’Anterior Kompozit Restorasyonlarda Sık Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri’, 4’üncü oturumda ise ’Kök Kanalında Şekillendirme ve İrrigasyon’ ve ’Minimal Yaklaşım ile Pedodontide Çürük Yönetimi’ başlıklı sunumlar gerçekleştirildi.

ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan sempozyumun açılış oturumuna Eskişehir Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman, ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Batu Can Yaman, Eskişehir İl Sağlık Müdür Vekili Op. Dr. Ersin Işıldı ve Eskişehir Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dt. Cenk Ataç katıldı.