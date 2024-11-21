Gaziantep’te jandarma ekiplerince yapılan sahte alkol operasyonunda 1 şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte alkolle mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında Yavuzeli ilçesinde ikametinde sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen S.F. isimli şahsın adresine baskın yapıldı. Adreste yapılan aramalarda sahte alkol yapımında kullanılan 300 kilo kuru üzüm posası, 2 litre gümrük kaçağı alkol, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 2 adet sahte alkol yapımında kullanılan aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.