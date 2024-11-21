Antalya’da beklenen şiddetli yağışlar için tedbirli olunması yönünde "turuncu kod" uyarısı yapıldı. Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde yarın taşımalı eğitime yarın bir gün ara verildiği açıklandı, vatandaşlara gerekli önlemleri almaları konusunda uyarılar yapıldı.

AFAD İl Müdürlüğü Afet Yönetim Merkezi’nde İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde turuncu kod uyarısı verdiğini açıklayarak, yağışların bugün akşam saatlerinde başlayacağını dile getirdi. Şahin, “Meteorolojiden aldığımız bilgilere göre akşam saatlerinde. Antalya’nın doğu ilçelerinde turuncu kodlu aşırı yağışlar başlayacak, gece yarısında zirve seviyelerini görecek ve sabaha kadar bu aşırı yağışlar devam edecek. Daha sonra etkisini bir miktar azaltmakla beraber cuma günü akşam saatlerine kadar devam edecek. Bu kapsamda ilgili kurumlarımız gerekli tedbirleri aldı. Ekiplerimiz sahaya konuşlandı. Ayrıca taşımalı eğitim açısından yarın sıkıntı olacağını değerlendirdiğimiz için, bahsi geçen 6 ilçemizde Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki Ve Gündoğmuş’ta taşımalı eğitime yarın bir gün ara veriyoruz” şeklinde konuştu.

Vatandaşlara da uyarılarda bulunan Antalya Valisi Hulusi Şahin, sözlerine şöyle devam etti:

"Özellikle dere yataklarında evi bulunan, sitelerin otoparklarında araçları olan ve zemin kodunun altında iş yerlerinde malzemeleri bulunan vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Gerekli tedbirleri alması için bu uyarıları aynı zamanda Valilik, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, AFAD’ın sosyal medya hesaplarından da yaptık. AFAD, Büyükşehir, ASAT, ilçe belediyeleri, kara yolları, DSİ ve diğer paydaş kurumlarımız sahada ve bu süreci koordine ediyoruz. Koordinasyon merkezimizde aralıksız olarak gece boyu çalışacak."

Antalya Valisi Hulusi Şahin, ayrıca 385 personel 190 araç, 32 iş makinesi, 6 bot, 149 motopomp ve 70 dalgıç pompanın sahada konuşlandığını belirtti.