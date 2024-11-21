DENİZLİ (İHA) – Denizli’de Pazar gününden itibaren görülecek soğuk ve yağışlı hava sistemiyle birlikte sıcaklıkların 10 ila 15 derece azalacağı belirtildi.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, halen Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak illeri bölgesinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 24 Kasım 2024 Pazar gününden itibaren bölge genelinde hissedilir derecede 10 ila 15 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle; Cumartesi günü öğle saatlerinde başlayacak yağışların akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışlı havanın zamanla doğuya doğru hareket ederek Pazartesi günü bölgemizi terk edeceği tahmin ediliyor.

Denizli ve bölgesindeki illerde Pazar günü gerçekleşmesi beklenen günün en yüksek ve en düşük hava sıcaklıklarının Afyonkarahisar’da 0- -2, Denizli’de 9 – 3 ve Uşak’ta 3 - -1 derece değerlere kadar düşmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış, fırtına ve kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarının sebep olabileceği risklere karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınladığı tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi önem arz ediyor.