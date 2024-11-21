Kahramankazan Belediyesi, personeline yönelik tasarruf tedbirleri eğitimi düzenledi.

Kahramankazan Belediyesi, personeline yönelik tasarruf tedbirleri eğitimi düzenledi. Mahalli İdareler Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitimde, Strateji ve Bilişim Uzmanı Seyfullah Ekşi tarafından kamu kurumlarında tasarruf tedbirlerinin uygulanması ve takibi konuları detaylı bir şekilde ele alındı.

Eğitimde; taşınmaz edinimi ve kullanımı, resmi taşıtların yönetimi, haberleşme giderleri, kırtasiye ve demirbaş alımları, temsil ve ağırlama giderleri gibi pek çok başlık gündeme alındı. Ayrıca enerji ve su tüketimi ile personel servis hizmetleri gibi alanlarda tasarruf yöntemleri aktarıldı.

Personelin merak ettiği sorulara yanıt verilen eğitimde, belediye kaynaklarının daha verimli kullanımı için önemli bilgilendirmeler yapıldı. Tasarruf tedbirlerinin sürdürülebilirliği için bu tür eğitimlerin devam edeceği belirtildi.