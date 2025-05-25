Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu öğrencileri için düzenlenen kep töreninde minik öğrenciler şarkılar ve danslar eşliğinde bir üst sınıfa geçmenin mutluluğunu yaşarken davetliler ise duygulu anlar yaşadı. Minik öğrenciler gecenin finalinde marşlar eşliğinde keplerini fırlatarak bir üst sınıfa geçmenin mutluluğunu sevdikleriyle paylaştı.

2024-2025 eğitim öğretim yılının son günlerine gelindiğinde Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları bünyesinde faaliyet gösteren çeşitli kademedeki okulların kep törenleri de dikkat çekmeye başladı. GKV Özel Anaokulu’ndan bu yıl ilk kez mezun olarak ilkokul birinci sınıfa başlayacak olan minik öğrenciler için düzenlenen kep töreni heyecanlı görüntülere sahne oldu. GKV Özel Okulları eğitim kampüsünde düzenlenen törene GKV Mütevelli ve yönetim kurulu üyeleri, GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, idareci ve öğretmenlerin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı

Öğrencilerin sahneye alınmasının ardından ilk olarak GKV Özel Anaokulu Müdürü Selda Bozkurt okul öncesi eğitimin çocukların gelişiminde aldığı rolü ve GKV Özel Anaokulu’nun bu süreçteki uygulamalarını dile getirerek, "Kurucumuzun ’Eğitim, bir milletin geleceğini şekillendirir’ anlayışıyla temelleri atılan bu kurum, geçen zaman içerisinde binlerce öğrencinin akademik ve kişisel gelişimine katkı sağlamış, bilimsel, kültürel ve ahlaki değerlerle donanmış bireylerin yetişmesine olanak tanımıştır. Bugün, bu köklü eğitim kurumunun vizyonu; Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Nüket Ersoy’un liderliğinde, aynı azim ve sorumlulukla sürdürülerek eğitim alanında örnek alınan bir kurum haline gelmiştir" dedi.

"Çocuklarımız yarınlarımızın umududur"

Okul Müdürü Bozkurt, kep töreninde velilere yönelik yaptığı konuşmada da, "Eğitimin temeli erken çocukluk döneminde atılır. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları olarak sevgi ve güven ortamında sunduğumuz akademik, sosyal ve duygusal gelişim programlarımızla, gelecekte fark oluşturacak bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Amacımız doğaya duyarlı, araştıran, iletişim kurabilen, yenilikçi ve mutlu bireyler yetiştirmektir" dedi.

Bu yıl kurumdan mezun olacak öğrencilere de hitap eden Bozkurt "Sevgili öğrencilerimiz. Sizler, aklın ve bilimin ışığında yürüyen, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, kardeşliği ve barışı özümsemiş bireyler olarak ilk adımlarınızı atıyorsunuz. Yarınlarımızın umudu sizlersiniz. Gelecekte sizleri güzel ve faydalı işler yaparken görmek, bizler için en büyük mutluluk ve gurur kaynağı olacaktır. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözünü daima hatırlayın, ’Küçük hanımlar, küçük beyler; sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbâl ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz’. Bu anlamlı günde, Gaziantep Kolej Vakfı ailesi adına bugünlere gelmemizde büyük pay sahibi olan, okul kurucumuz merhum Cemil Alevli’ ye, onun başlattığı vizyonu aynı heyecanla sürdüren Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanımız Nüket Ersoy’a, Yönetim Kurulumuzun üyelerine, destekleriyle her zaman yanımızda olan Genel Müdürümüz Fevzi Gürsel’e en içten teşekkürlerimizi sunuyorum. Okulumuzda yürütülen özverili çalışmalarda en büyük emek şüphesiz öğretmenlerimize aittir. Öğretmenlerimiz kadar siz kıymetli velilerimizin de desteği bizim için oldukça önemlidir. Bu özel günde, siz velilerimize ve öğretmenlerimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Kep töreninde duygusal anlar yaşandı

2024-2025 eğitim öğretim yılı GKV Özel Anaokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen kep töreninde yapılan konuşmaların ardından GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel kurumda görev yapan öğretmen ve idarecilere günün anısına birer çiçek takdim ederken minik öğrencilerden oluşan okul korosu bir birinden güzel şarkıları seslendirdi. Minik öğrencilerin sahnelediği dans gösterileri ise izleyenleri adeta büyülerken davetlilerin duygusal anlar yaşadığı görüldü. Gecenin sonunda minik öğrenciler marşlar eşliğinde keplerini atarak bir üst sınıfa geçmenin mutluluğunu arkadaşları, öğretmenleri ve aileleriyle paylaştı.