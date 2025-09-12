Bursa’nın dirençli bir kent haline gelmesi için birçok proje geliştiren Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en riskli deprem kuşağında yer alan yaşam alanlarından Gemlik ilçesinde önemli bir çalışmayı hayata geçiriyor. 10 hektarlık alanda yürütülecek kentsel dönüşüm çalışmalarıyla gelecek nesillere sağlıklı, dayanıklı ve yaşanabilir bir Gemlik bırakılması hedefleniyor.

Birinci derece deprem kuşağında yer alan Bursa’yı depremin yıkıcı etkilerine karşı daha dirençli hale getirmek için çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan Gemlik’te de kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik Belediyesi, BURKENT ve GEMTAŞ iş birliği ile Gemlik’in Yeni ve Orhaniye mahallelerinde bulunan yaklaşık 10 hektarlık alanda yürütülecek kentsel dönüşüm çalışmaları için protokol imzalandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BURKENT ve GEMTAŞ yöneticilerinin katılımıyla imzalanan protokol ile bölgedeki sağlıksız ve riskli yapıların yenilenmesi, sosyal bütünleşmeyi güçlendirecek yaşam alanlarının oluşturulması ve sürdürülebilir, sağlıklı bir kentsel çevre inşa edilmesi hedefleniyor.

"Güvenli yaşam alanları oluşturmak için çalışacağız"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Gemlik Belediyesi ile birlikte ilçenin geleceğini güvence altına almak adına önemli bir adım attıklarını belirtti. 10 hektar gibi geniş bir alan için yapılan protokolün kentteki diğer alanlar için örnek teşkil edeceğini vurgulayan Başkan Bozbey, "İmzaladığımız protokol ile ortaya koyulacak olan kentsel dönüşüm projeleri, önemli bir başlangıç niteliğinde olacak. Depreme dayanıklı yapı stokunun oluşturulması en önemli amacımız. Gelecek nesillere, sağlıklı, dayanıklı ve yaşanabilir bir Gemlik bırakmayı hedefliyoruz. Gemlik’in hem daha modern hem de daha güvenli bir yaşam alanına dönüşmesi için kararlılıkla çalışacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bursa’ya ve Gemlik’e hayırlı olsun" dedi.