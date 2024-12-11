Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan araçta 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda jandarma ekiplerince Dilovası ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan 5 bin paket kaçak sigara, 900 adet dolu makaron ve 298 adet sahte bandrol ele geçirildi. İki şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.