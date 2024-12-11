Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan araçta 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda jandarma ekiplerince Dilovası ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan 5 bin paket kaçak sigara, 900 adet dolu makaron ve 298 adet sahte bandrol ele geçirildi. İki şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: iha