Eskişehir’de 24 Kasım Öğretmenler Günü çerçevesinde, Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİLKOM) Prof. Dr. Seyhun Topbaş Seminer Salonu’nda ’Akademisyenlere Yönelik Ses Sağlığı Çalıştayı’ gerçekleştirildi.

Çalıştayda ses sağlığı hakkında anatomik ve teorik bilgiler veren DİLKOM Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Eren Balo, ses tellerinin ses sağlığı açısından çok önemli olduğunu söyledi. Dr. Öğr. Üyesi Balo, yapmış olduğu konuşmada, "Sağlıklı bir ses teli, konuşma esnasında açık bir şekilde birbirine yaklaşır, titreşir ve ses üretmeye başlar. Ses üretimi ile ilgili herhangi bir soruna yani ses bozukluklarına Disfoni diyoruz. Akademisyenler ve öğretmenler, ses bozuklukları açısından risk altında çünkü bizler profesyonel ses kullanıcılarıyız. Kalabalık, kuru havası olan ve kötü akustikli sınıflarda yoğun bir tonda uzun süreyle sesimizi kullanmak durumundayız" dedi.

"Sesinizle ilgili sorunlarınız 14 günü aştıysa uzmana görünmeyi unutmayı"

Dr. Öğr. Üyesi Balo, konuşmasının devamında, "Disfoni semptomları arasında boğazda ağrı, konuşma esnasında seste kırılmalar, sesin tamamen kaybı gibi durumlar var. Ses tellerinde bir bozukluk varsa öncelikle cerrahi müdahele gerektiren bir durum var mı diye kontrol edildikten sonra dil ve konuşma terapistine gidilmelidir. Günlük yaşamımızda da güne başlarken sesimizi ısıtmak için egzersizler yapmak, konuşurken sesimizin şiddetini ayarlamak, çay ve kahve tüketimini sınırlandırıp su tüketimini artırmak, gün sonunda ses tellerini dinlendirmek ve en önemlisi sigara kullanmamak gibi hususlara dikkat etmeliyiz. Sesinizle ilgili sorunlarınız 14 günü aştıysa mutlaka bir kulak, burun, boğaz hekimine ve dil konuşma terapistine görünmeyi unutmayın" ifadelerini kullandı.

Çalıştay, katılımcılarla birlikte uygulamalı olarak ses egzersizlerinin yapılması ve DİLKOM Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Eren Balo’ya hediye takdim edilmesiyle sona erdi. Programa konuşmacı DİLKOM Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Eren Balo’nun yanı sıra DİLKOM Müdürü Prof. Dr. Özlem Diken ve diğer öğretim üyeleri katılım gösterdi.