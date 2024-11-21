Kalecik Dernekler Federasyonu, Kalecik’teki okulları ziyaret ederek kırtasiye ve hediye dağıtımı gerçekleştirdi.

Kalecik Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Gökhan Balcı ve yönetim kurulu üyeleri Kalecik’teki Dumlupınar İlkokulu’nu ziyaret etti. Ziyaret sırasında balcı ve beraberindekiler okulda çeşitli kırtasiye ve hediye dağıtımı yaptı. Ziyarete, Kalecik İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt İlbars da eşlik etti.