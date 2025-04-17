HATAY (İHA) – Hatay Valisi Mustafa Masatlı, asrın felaketi sonrası inşa edilen Dikmece Mahallesi TOKİ Afet Konutları Bölge’sinde yapımı tamamlanan ve yapım çalışmaları devam eden okullarda incelemelerde bulundu.

Asrın felaketinin yaralarının sarıldığı Hatay’da ihya ve inşa çalışmaları sürüyor. Deprem konutlarının inşa edildiği bölgelerde eğitim ihtiyacını karşılamak için okullar yapılmaya devam ediyor. Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi TOKİ Afet Konutları Bölge’sine inşa edilen; 2 lise, 3 ilkokul ve 3 ortaokulda çalışmalar sürüyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yapımı tamamlanan ve yapım çalışmaları devam eden okullarda incelemelerde bulundu. Vali Masatlı, öğrencilere modern ve donanımlı eğitim imkanı sunacak olan okul binalarında aralıksız olarak devam eden çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgiler alarak çalışmaların ilerleyişini yerinde değerlendirdi.