Enerji içeceklerinin aşırı tüketilmesi halinde bağımlılık yapabileceğine dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Burak Can, "Özellikle kalp, böbrek ve diyabet hastalarının kullanmasını önermiyoruz. İçeriğindeki kafeinden dolayı ritim bozukluğu, çarpıntısı yaparak kalp hastalarını etkilerken, yüksek şeker ise diyabet hastalarını olumsuz etkilemektedir" dedi.

Enerji içeceklerinin fazla tüketilmesinin sağlık açısından birçok olumsuz etkisinin olduğu yapılan bilimsel çalışmalar ile ortaya konuldu. Enerji içeceğinin stres, agresif davranışlar, alkol ve sigara kullanımında artış, yüksek tansiyon, obezite ve tip 2 diyabet riski, kötü uyku kalitesi ve mide tahrişi gibi zararlar verildiği belirtildi.

"Günlük 400 miligram üzerinde kafein tüketilmemeli"

Konuyla ilgili Acıbadem Adana Hastanesi’nden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Burak Can, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Doktor Can, "Enerji içeceklerini genellikle insanlar performanslarını arttırmak için kullanmaktalar ama bazı riskler içermekte. Özellikle çocukların ve ergenlik dönemindeki gençlerin kullanmasını önermiyoruz. İçeriğindeki insanları uyanık tutup güç veren madde olan kafein var. İçerisinde kafein, şeker, taurin, B vitaminleri ve bazılarında da guarana bulunuyor. FDA günlük 400 miligram üzerinde kafein tüketilmesini önermemektedir" ifadelerini kullandı.

"Kalp ve diyabet hastalarının uzak durması gerekiyor"

Enerji içeceklerinin çok tüketilmemesi gerektiğini belirten Dr. Can, "Bu içecekler insanlara çok önerdiğimiz içecekler değil. Kafeinden dolayı ritim bozukluğu, çarpıntı, sindirim bozuklukları gibi kişilerin şikayetleri olabilir. Özellikle kalp ve diyabet hastalarının uzak durması gerekiyor. Kalp, böbrek ve diyabet hastalarının kullanmasını önermiyoruz. İçeriğindeki kafeinden dolayı ritim bozukluğu, çarpıntısı yaparak kalp hastalarını etkilerken, yüksek şeker ise diyabet hastalarını olumsuz etkilemektedir" diye konuştu.

"Her gün içenlerde bağımlılık görülebilir"

Enerji içeceklerinin yazın serinlemek için içildiğine dikkat çeken Dr. Can "Enerji içeceklerinin serinletici özelliği olduğu düşünülüyor. Oysa bu ürünler sıvı kaybına yol açtığı için serinlik sağlamıyor. Enerji içeceği, suyun yerine geçmez. Aksine enerji içeceğini içtiğinizde, sıvı kaybına neden olduğu için daha çok su içme ihtiyacına neden oluyor" şeklinde konuştu.

"Enerji içeceği yerine maden suyu ve kahve tüketebilir"

Enerji içeceklerinin alkolle tüketilmesinin uygun olmadığına da vurgu yapan Can, "Alkol uyutucu, enerji içeceği ise uyarıcı etki gösteriyor. O nedenle alkolle enerji içeceği tüketilmesini önermiyoruz. Çünkü kişi fazla alkol aldığının farkına varmayarak aşırı alkol tüketebilir. Devamlı kullanımda bağımlılıkta yapıyor. Her gün içenlerde bağımlılık görülebilir. Performans artırmak ya da uyanık kalmak için enerji içeceği yerine maden suyu ve kahve tüketebilir. Ancak her içecekte olduğu gibi, bunlarda da ölçüye dikkat edilmeli. Bir fincan Türk kahvesi yaklaşık 60-65 miligram, 1 kupa filtre kahve yaklaşık 115-175 miligram kafein içerir. Ne kadar içmeniz gerektiğini buna göre hesaplayabilirsiniz. Maden suyu da günde 1-2 şişe tüketilebilir. Bu öneriler sağlıklı erişkinler içindir. Kronik hastalığı olanların, hamilelerin ve çocukların, hekimlerine danışarak tüketmesini öneriyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.