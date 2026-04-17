Samsun'da öğretmenler, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda yaşanan şiddet olaylarına tepki göstermek ve dijital oyunlara yönelik denetim çağrısında bulunmak için yürüyüş düzenledi. Eğitimciler, 'çocuklar için uygundur' sertifikası bulunmayan dijital oyunların erişime kapatılması gerektiğini belirterek daha güçlü önlemler talep etti.

Samsun'da öğretmenler, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan olaylara tepki göstermek amacıyla yürüyüş düzenledi. İstiklal Caddesi 23 Nisan Ortaokulu önünden başlayan yürüyüş, Osmaniye ve Lise Caddeleri güzergâhını takip ederek İlkadım ilçesindeki Site Camisi'nde sona erdi. Eğitim-Bir-Sen ve Türk-Eğitim-Sen adına basın açıklamasını yapan Fikret Bostan, 'Siverek'te yaşanan şiddetin şokunu henüz atlatamamışken, Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden öğretmenimiz ve öğrencilerimizin acısı yüreğimize bir kez daha kor ateş düşürmüştür. Eğitim çalışanları olarak dijital dünyada çocuklarımızı hedef alan, kötü emellerine alet eden kirli şebekelerin farkındayız. Dijital terörün karşısında çocuklarımızı yalnız bırakmayacağız. Dijital oyunlar zorunlu içerik denetiminden geçirilmeli; 'çocuklar için uygundur' sertifikası bulunmayan oyunların satışı ve erişimi engellenmelidir. Okul polisi uygulaması zorunlu olmalı. Aileler, çocuklarının dijital ortam kullanımını daha yakından takip etme konusunda bilinçlendirilmelidir. Öğrenci disiplin yönetmeliği, değişen şartlar ve ihtiyaçlar dikkate alınarak yeniden düzenlenmelidir. Her okula rehber öğretmen normu verilmeli ve mevcut normlar artırılmalıdır. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri güçlendirilmelidir. İlgili kurumların çocuklara yönelik suçlar konusunda ihtisaslaşması sağlanmalıdır' dedi.

Basın açıklaması toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.