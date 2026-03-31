Değerli meslektaşlarım ve kamu hizmetinin her kademesinde özveriyle çalışan kıymetli dostlar;

Bugün artık sadece fiziksel dünyada değil, dijital evrende de birer kimliğe sahibiz. Ancak gözden kaçırdığımız çok kritik bir gerçek var: Klavyeye her dokunuşumuz, tıkladığımız her bağlantı ve sosyal medyada bıraktığımız her etkileşim, arkamızda silinmesi neredeyse imkansız bir “Dijital Topuk İzi” bırakıyor. Bir eğitimci gözüyle söyleyebilirim ki; bu izler sadece geçmişimizi değil, gelecekteki itibarımızı ve güvenliğimizi de şekillendiriyor.

Siber Sağlık ve Güvenlik Bir Bütündür

Nasıl ki fiziksel sağlığımıza dikkat ediyorsak, “siber sağlığımızı” da korumak zorundayız. Dijital güvenlik, sadece karmaşık şifreler koymak değildir; aynı zamanda dijital dünyada sergilediğimiz davranışların bilincinde olmaktır. Özellikle biz eğitimciler ve kamu çalışanları, topluma örnek teşkil eden figürler olarak bu konuda çok daha hassas olmalıyız.

Dijital ayak izimiz, siber saldırganlar için birer harita niteliğindedir. Paylaştığınız bir konum, bir aile fotoğrafı veya hobi amaçlı katıldığınız bir grup, kötü niyetli kişiler için hakkınızda veri toplama aracına dönüşebilir.

“Beğen” Butonu Göründüğü Kadar Masum Değil!

Sosyal medya platformlarında karşımıza çıkan her gönderiyi beğenmek, her hesabı takip etmek masum bir sosyalleşme aracı değildir. Dijital dünyada seçici olmamak, siber güvenliğinizi tehlikeye atar.

Her gönderiyi beğenmeyin: Beğendiğiniz bir içerik, sadece o anki ilginizi değil, siyasi görüşünüzü, zayıf noktalarınızı ve yaşam tarzınızı algoritmalar üzerinden ifşa eder.

Her hesabı takip etmeyin: Kaynağını bilmediğiniz, kimliği belirsiz hesapları takip etmek; dijital kapınızı tanımadığınız birine açmak gibidir. Takip ettiğiniz her hesap, sizin veri ağınıza sızmak için bir köprü olabilir.

Seçici olun: Dijital mecrada önümüze düşen her bilgiye inanmamalı, her adresi güvenli kabul etmemeliyiz. "Tık tuzağı" (clickbait) dediğimiz bağlantılar, tek bir dokunuşla tüm kişisel verilerinizin ve dijital itibarınızın çalınmasına yol açabilir.

Bizler, bilgiyi işleyen ve topluma yön veren bireyler olarak dijital dünyada "bilinçli birer kullanıcı" olmak zorundayız. Unutmayın; dijital topuk iziniz, sizin siber dünyadaki karakter belgenizdir. Güvenliğiniz için dijital mesafenizi koruyun, seçici olun ve siber sağlığınızı ihmal etmeyin.

Gelecek, attığı dijital adımların