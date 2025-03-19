Didim Belediyesi, Çanakkale Zaferi’nin 110. yıldönümünde, Didimlilere Çanakkale ruhunu yaşattı.

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110. yıldönümü dolayısıyla Didim Belediyesi tarafından iftar programı ve etkinlik düzenlendi. Didim Cumhuriyet Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen iftar programına Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Belediye Başkan Yardımcıları Aydan Aşık Turgut, Kaan Topçuoğulları ile Engin Topal, Belediye Meclis üyeleri ve Didimli vatandaşlar katıldı. Çanakkale ruhunu yaşatmak için, Didim Belediyesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi’nde mücadele veren askerlerimizin yediği buğday çorbası, üzüm hoşafı ve köy ekmeği ile iftar sofrası kuruldu.

İftarın ardından vatandaşlara atalarımızın destansı mücadelesi ve direnişini konu alan, Çanakkale Belgeseli gösterildi. Belgesel gösteriminin ardından Tarihçi - Yazar Sinan Meydan Çanakkale Zaferi’nin bilinmeyen yönlerine ışık tutarken, program yerel sanatçılar tarafından seslendirilen Çanakkale Türküleri ile son buldu.

Etkinlikte konuşma yapan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay; "Sevgili ailem, tarihimizdeki en önemli kahramanlıklardan biri olan Çanakkale Savaşlarının 110. yılını anma etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Çanakkale geçilmezdi. Geçilmemeliydi. Çanakkale kahramanlık hikayesi filmlere, tiyatrolara, şiirlere, şarkılara konu oldu. Ancak unutmamak gerekir ki, bu zaferin bilinmesi gereken kadın kahramanları da vardı. Savaş esnasında, tüm benliği ile orada savaşan, yardım toplayan, çalışan, hasta bakan, anne, kardeş, eş kimliği ile desteğini esirgemeyen kadın kahramanlarımız birçok alanda savaşa büyük ölçüde katkıda bulunmuştur. Bizler hayatı, mutluluğu, sevinci nasıl ki kadın ve erkek ayırmadan birlikte paylaşıyorsak, savaşta da birlikte savunma yaptık. Türk kadını Çanakkale’nin hem duacısı hem şehit anası, hem gazisi hem de cephede vurulan şehididir. Şairinde dediği gibi, kadınlar, bizim kadınlarımız, mübarek elleri, ince küçük çeneleri, kocaman gözleri, anamız, avradımız, yarimiz. Bizler bu topraklarda nefes aldıkça, vatan savunmasında, şehit düşenleri, Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu güzel ülkeyi bize armağan edenleri asla unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.