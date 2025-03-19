Samsun’un Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) tarafından birlik ve beraberlik iftarı düzenlendi. İftar programında ÇTB yönetimi ile ilçe protokolü birlikte oruç açtı.

Çarşamba Göl Restoran’da düzenlenen iftar programında konuşan ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Ramazan ayının birlik ve beraberliğine değindi. Başkan Yılmaz, "İftar davetimize katılarak bizleri onurlandıran tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Maneviyatımızın, birlik, beraberlik ve dayanışmamızın arttığı bir Ramazan’da daha bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çanakkale destanının 110. yıl dönümü münasebetiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyoruz" dedi.

Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar ise düzenlenen iftar programının Çarşamba’nın iş dünyasında birlik ve beraberliğin göstergesi olduğunu belirtti. Dündar, "Şehirler öncelikle birlik ve beraberlikle büyürler. Biz Çarşamba olarak bunu yapabiliyoruz. Mübarek Ramazan ayında bir araya geldiğimiz iftar programı için Çarşamba Ticaret Borsası Başkanımız Kazım Yılmaz’a ve borsa meclisine hem kendi adıma hem katılımcılar adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İftar programına ayrıca Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmail Aydemir, İlçe Emniyet Müdürü Barik Çiçek, Denetimli Serbestlik Müdürü Habil Kanoğlu, İŞKUR Hiz. Merk. Şb. Müdürü Rıfat Yıldız, ÇTB Meclis, Disiplin ve Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri katıldı.