Aydın’ın Didim ilçesinde sahaya inen belediye ekipleri, Cumhuriyet Caddesi’ni köpükle temizledi.

Didim Belediyesi, ilçe genelindeki bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede sahaya inen belediye temizlik ekiplerinin son durağı Cumhuriyet Caddesi oldu. Sabahın erken saatlerinde bölgeye gelen ekipler, caddedeki sokakları köpükle yıkadı. Yapılan temizlik çalışmalarıyla birlikte sokaklar pırıl pırıl olurken, vatandaşlar da belediyeye teşekkür etti.

Konu ile ilgili Didim Belediyesi’nden yapılan açıklamada "Sabahın ilk ışıklarıyla Cumhuriyet Caddesi’nde tertemiz bir başlangıç. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizle caddeyi baştan sona arındırdık. Didim’in sokakları mis gibi kalsın diye durmadan çalışıyoruz" ifadeleri yer aldı.