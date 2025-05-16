Aydın’ın Didim ilçesinde gerçekleştirilecek olan Bisiklet Şenliği’nde pedallar, dostluk ve sağlık için çevrilecek.

Didim Belediyesi ile Didim Poseidon Bisiklet Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen Didim Genç Pedallar Bisiklet Şenliği, 18 Mayıs 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Bisiklet tutkunlarını bir araya getirecek olan şenlik, saat 15.00’te Apollon Tapınağı’ndan başlayacak. "Pedallar dostluk için, doğa için, sağlık için çevriliyor" sloganıyla gerçekleştirilecek olan şenlik ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Şenliğe katılmak isteyenlerin kayıt yaptırması gerektiğini hatırlatan Didim Belediyesi, konu ile ilgili yaptığı paylaşımda "Pedallar dostluk için, doğa için, sağlık için çevriliyor. Gençler, bu hafta sonu bisikletlerinizle buluşma noktamız, Apollon Tapınağı olacak. 18 Mayıs 2025 Pazar günü saat 15.00’te başlayacak olan şenliğe katılım ücretsiz olacak ancak kayıt zorunluluğu vardır. Sürpriz hediyeler sizi bekliyor. Didim Belediyesi ve Didim Poseidon Bisiklet Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen bu harika şenlikte sen de yerini al, pedallara umut kat" ifadeleri yer aldı.