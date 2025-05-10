Didim Meslek Yüksekokulu’nun 2025 yılı mezuniyet töreni düzenlendi. Amfi tiyatro bahçesinde gerçekleşen törende 3 bölümden toplam 140 öğrenci kep atarak mezuniyet coşkusu yaşadı.

Saygı duruşunda bulunulması ve akabinde İstiklal Marşının okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nimet Çavuş gerçekleştirdi.

Çavuş konuşmasında "Bugün burada büyük emekler özveriler sonucunda eğitim hayatlarının önemli bir basamağını tamamlayan öğrencilerimizin gurur gününü hep birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. İki yıl önce bizlere emanet ettiğiniz bu gençler bilgiyle, deneyimle ve sorumluluk duygusuyla donanarak bugün mezun oluyorlar. Bu başarı da onların azmi kadar siz kıymetli ailelerin ve değerli akademik personelimizin emeği de çok büyük. Hepinize konuda ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Ardından konuşan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay ülkemizin birçok yerinden öğrenciyi Didim’de ağırladıklarını belirterek" Burada eğitim alan tüm öğrencilerimizin Didim’e katkı sağlamasını bekliyoruz. Sizlerin Didim’de kalması için çalışıyoruz. Yeni işletmelerin açılması için çalışıyoruz. Sizler Didim’de çok güzel tecrübeler elde ettiniz. Sizlerle aileleriniz ve bizlerde gurur duyuyoruz. Ülkemize ve Cumhuriyete bağlı gençler olduğunuzu biliyoruz. Yolunuz açık olsun Didim sizleri çok sevdi; hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ADÜ Didim MYO Müdürü Çavuş, okula destek ve katkı sunan Garnizon Komutanı Arslan’a, Başkan Gençay’a ve Başsavcı Altay’a teşekkür şilti takdim etti. Çavuş ayrıca Müdür yardımcıları Metin Polat ve Hasan Kamacı’ya sundukları destekten dolayı çiçek verdi. Törende ayrıca Didim MYO’da katkı sunan turizm işletmelerine, özel işletmelere ve iş adamlarına teşekkür belgeleri ilçe protokolünde verildi.

Mezuniyet töreni kapsamında Turizm ve Seyahat hizmetler, Turizm ve Otelcilik işletmeciliği ve aşçılık bölümünde ilk 3’e giren öğrenciler plaket ve mezuniyet belgeleri ADÜ’lü akademisyenlerce verildi.

Ardından Didim MYO’da ilk 3’e giren öğrenciler plaketleri ve ödülleri ilçe protokolünce verilirken, Okul 3.sü aşçılık bölümü öğrencisi Ayşe Mede plaketini Başsavcı Anıl Altay’dan, okul 2.si Turizm ve Seyahat hizmetleri bölümünden Sude Naz Bölük plaketini Garnizon Komutanı Arslan’ın elinden okul birincisi Aşçılık bölümü öğrencisi Elmas Yıldırım ise plaketini Başkan Gençay’ın elinden aldın. Plaket töreninin ardından Okul birincisi Elmas Yıldırım okul kütüğüne adını çaktı; ardından bir konuşma yaptı. Mezuniyet töreni kapsamında öğrenciler mezuniyet belgeleri verilirken, ardından hep birlikte kep atılarak mezuniyet coşkusu yaşandı.

Didim MYO’nun 2025 yılı mezuniyet töreni Didim Amfi tiyatronun bahçesinde gerçekleştirildi. Mezuniyet törenine Didim Garnizon Komutanı Erkut Arslan, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim Cumhuriyet Başsavcısı Anıl Altay, ADÜ Didim MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi M. Nimet Çavuş, ADÜ’lü dekan ve akademisyenler, oda başkanları ve temsilciler, öğrenciler ve aileleri katıldı.