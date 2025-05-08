Didim Belediyesi tarafından yapılan, içerisinde tırmanma duvarları, macera parkurları, çocuk oyun alanları ve dinlenme noktaları ile her yaşa uygun oyuncakları barından Didim Macera parkında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan ve her vatandaşa uygun olacak şekilde tasarlanan Macera parkında çalışmalar kısa zamanda tamamlanacak. Çalışmalar hakkında bilgi veren Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Şehir merkezinde yeni bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla, her yaştan ziyaretçiye hitap edecek bir macera parkı inşa ediyoruz. Yapmış olduğumuz Macera Parkımız sadece eğlence değil, fiziksel aktiviteyi teşvik eden ve ailelerin keyifle vakit geçirebileceği bir alan olacak. Didim’in yaşam kalitesini artıracak bu proje ile hem vatandaşlarımız hem de ilçemize hayırlı olsun" dedi.