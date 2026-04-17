Didim Belediyesi tarafından anne adayları ve ailelere yönelik düzenlenen 'Doğuma Birlikte Hazırlık' programı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Gebelikten doğuma, emzirmeden egzersizlere kadar uzanan süreçte alanında uzman isimler tarafından önemli bilgiler paylaşıldı.

Program kapsamında anne adaylarına gebelik sürecinde dikkat edilmesi gerekenler, doğuma hazırlık aşamaları ve doğru emzirme teknikleri detaylı şekilde anlatılırken, uygulamalı egzersizler hakkında da bilgilendirme yapıldı. Katılımcılar, merak ettikleri konuları uzmanlara doğrudan sorma imkânı buldu. Eğitime hakkında açıklama yapan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, 'Anne adaylarımızın bu özel süreci sağlıklı ve bilinçli şekilde geçirmeleri önceliklerimiz arasında yer alıyor. 'Doğuma Birlikte Hazırlık' programımızla anne adaylarımızı doğru bilgilerle buluşturmayı amaçlıyoruz. Yoğun katılım bizleri memnun etti. Toplum sağlığını destekleyen çalışmalarımıza devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.