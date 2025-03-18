Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, belediye çalışanlarının yüzünü güldürürken, Didim Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı 38 bin 023 TL oldu.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim Belediyesi’nde en düşük işçi maaşını 38 bin 023 TL’ ye yükselterek emekçinin yüzünü güldürdü. Didim Belediyesi ve Disk Genel İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Belediye Başkan Yardımcısı Kaan Topçuoğulları, Disk Genel İş Sendikası Toplu Sözleşmeler Daire Başkanı Faruk Saral, Disk Genel İş Sendikası TİS Müdürü Engin Sezgin, Disk Genel İş Didim Belediyesi temsilcilerinin katılımı ile imzalanan sözleşme kapsamında, Didim Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı 38 bin 023 TL oldu. Didim Belediyesi’nde çalışan KHK ve işçileri kapsayan 2 yıl boyunca geçerli olan sözleşmede 6 ayda 1 enflasyon ve tüfe oranında zam yapılacak.

Toplu İş Sözleşmesi hakkında konuşan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Göreve geldiğim günden bu yana her zaman emeğin ve emekçinin yanında oldum, olmaya da devam edeceğim. Emek en yüce değerdir. Bizler emekçilerimizin alın terinin karşılığını alması gerektiğine inanan bir anlayışa sahibiz. Bugün Disk Genel İş Sendikası ile imzaladığımız toplu iş sözleşmesi kapsamında Belediyemizdeki en düşük işçi maaşı 38 bin 023 TL oldu. 6 ayda 1 de enflasyon ve tüfe artışlarına göre zam gerçekleştireceğiz. Hepimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Başkan Gençay, "İşçi ve emekçilerimizin maaşlarını enflasyona ezdirmemek için atılması gereken adımı attık. Alın terini yok sayan anlayışa teslim olmadık. Çalışma arkadaşlarımın adil ve insanca bir yaşam sürdürebilmesi için Sosyal Demokrat belediyeler olarak mücadele etmeye devam edeceğiz"

Didim Belediyesi’nde en düşük işçi maaşının 38 bin 023 TL olması, belediye personelinin yüzünü güldürdü. Zam oranını memnuniyetle karşılayan belediye işçileri, her zaman emeğin ve emekçinin yanında olan, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay’a teşekkür etti.