Kocaeli’de D-130 karayolunda özel halk otobüsü, tali yoldan önüne çıkan palet yüklü kamyonetle çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, İzmit Sanayi Mahallesi D-130 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gölcük istikametinde seyreden İ.A. idaresindeki 41 APC 995 plakalı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi özel halk otobüsü, Nazar Sokak üzerinden D-130’a çıkan S.A. yönetimindeki 41 AVS 716 plakalı tahta palet yüklü İveco marka kamyonetle çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler ve otobüste yolcu konumunda bulunan A.A. yaralandı. Ayrıca çarpmanın etkisiyle kamyonetin kasasında bulunan paletler yola düştü. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğin aksadığı yol, araçların kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.