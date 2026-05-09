Devrek'te ki siyasi parti temsilcileri düzenlenen toplantıda bir araya geldiler.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde düzenlenen ve ev sahipliğini Devrek AK Parti İlçe Başkanı Muharrem Terzi'nin üstlendiği toplantıda ilçede ki siyasi temsilcileri ikinci kez bir araya gelerek Devrek'in her yönden daha ileriye gitmesi için neler yapılması gerektiği konuları masaya yatırıldı.

Devrek Öğretmenevinde gerçekleştirilen yemekli toplantıya CHP ilçe başkanlığından temsilci katılmazken, AK Parti İlçe Başkanı Muharrem Terzi, MHP İlçe Başkanı Cevat Tilkicik, Saadet Partisi Mustafa Taşçı, Yeniden Refah Partisi Gökhan Şimşek ile İyi Parti İlçe Başkanı Bahadır Kıyıcı hazır bulundular.

Gerçekleştirilen toplantıda ortak alınan kararlarda, Devrek'te yapılması planlanan çevre yolu, ilçede ki bazı yerlerin altyapısının yeniden elden geçirilmesi, devam eden kamu kurum ve kuruluşların yatırımları ile şehir merkezinde trafik akışının rahatlatılması için gerekli adımların atılması konularında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. İktidarı ve muhalefeti ile ilçenin gelişmesi için bu tür toplantıların kesintisiz olarak devam edeceği vurgulandı.