Zonguldak’ın Devrek ilçesinde depo olarak kullanılan bir alanda yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Olay, Devrek ilçesi Karşıyaka Mahallesi Bağlıkbaşı Sokak üzerinde bulunan Ş.S.’ye ait açık bir depoda yaşandı. İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden Devrek Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yangına müdahale ise dron ile havadan görüntülendi.

İlk belirlemelere göre olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bulunmazken, yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmalar devam ediyor.