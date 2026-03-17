Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala esnafların tezgahları çeşit çeşit şekerlemelerle dolup taştı.

Ramazan ayının sona ermesinin yaklaşmasıyla birlikte, ilçedeki alışveriş temposu da artmaya başladı. Devrek'te vatandaşlar bayram hazırlıkları için çarşılara yönelirken, kıyafet mağazaları ile şekerleme dükkânlarında yoğun bir hareketlilik gözlemleniyor.

Özellikle ilçe dışından bayram izni için gelenlerin sayısının artması da, Devrek'in nüfusunu yükselterek esnaflara olumlu şekilde yansıdı. Devrekli esnaf Mustafa Kesbiç, 'Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte ilçede belirgin bir nüfus artışı yaşanıyor. Bu durum biz esnaflar için oldukça olumlu vatandaşlar bayram arifesi dolayısıyla şekerleme ve tatlılara büyük ilgi gösteriyorlar ve fiyatlar da oldukça makul. Herkesin gönlünce istediği şekerlemeleri alabilmesi için fiyatlarımız normal seviyelerde herkese hayırlı bayramlar diliyorum' ifadelerini kullandı.