Devrek’te Orman İşletme Müdürlüğü tarafından vatandaşlara fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası nedeniyle Zonguldak’ın Devrek ilçesinde vatandaşlara fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Devrek Kaymakamlığı önünde düzenlenen fidan dağıtımına vatandaşlar büyük ilgi gösterdiler.

Orman İşletme Müdürlüğü tarafından organize edilen programda Devrekli vatandaşlara 500 adet kestane,500 adet ceviz,500 adet ıhlamur ve 500 adet kızılcık olmak üzere toplamda 2500 adet fidan dağıtıldı.

Devrek Kaymakamı ve Devrek Orman İşlete Müdürlüğü yetkililerinin de hazır bulunduğu programda Kaymakam Evlice vatandaşlara hediyelik paketler içerisinde fidan takdim etti.