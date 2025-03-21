Muğla genelinde buğday tarlalarındaki süne zararlısına karşı yapılan kontroller, İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerinde görevli personeller tarafından sürdürülüyor. İlkbaharda hububat tarlalarına göç eden süne zararlısı, henüz kardeşlenme döneminde olan buğday saplarını emerek sararmalarına ve kurumalarına neden oluyor. Bu zarar, ‘Süne Zararı’ olarak adlandırılırken, tarımsal verimi olumsuz etkiliyor.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, süne zararlısı ile mücadeleye yönelik açıklamalarda bulunarak, "İlimizde buğday ekilişi gerçekleşen tarlalarda süne zararlısı kontrollerimize başladık. Süne zararı, ekonomik zarar eşiğine gelmeden gerekli önlemlerin alınması açısından çok önemlidir. Her yıl olduğu gibi rutin kontrollerimize devam ediyoruz" dedi.

Baydar ayrıca, "2024 yılı TÜİK verilerine göre Muğla’da toplam 260 bin 356 dekar alanda buğday ekilişi yapılırken, Buğday üretimi 74 bin 116 ton olup, en çok Seydikemer, Menteşe, Milas ve Yatağan ilçelerinde ekiliş gerçekleşiyor. Süne zararlısına karşı önlemler alarak buğday kalitesine direkt etki eden bu zararlıyı kontrol altında tutmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.