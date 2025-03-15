Devrek MHP İlçe Başkanlığı tarafından iftar programıdüzenlendi.

Zonguldak’ın Devrek ilçesi MHP İlçe Başkanlığı tarafından protokol ve vatandaşlara yönelik iftar programı organize edildi.

Devrek"in Ahmetğlu Yukarı Göktepe Mahallesi’nde düzenlenen iftar programında ilçe protokolü, MHP İl Teşkilatı Üyeleri ile çok sayıda davetlikatıldı.

İftar programına katılan misafirlerine teşekkür eden Devrek MHP İlçe Başkanı Cevat Tilkicik, "Uzaktan yakından bizleri kırmayarak davetimize iştirak eden eden herkese teşekkür ediyorum. Ramazan ayı birlik ve beraberliğimizi pekiştiren mübarek bir aydır. Bu mübarek ayda organize ettiğimiz iftar programında bizleri onore eden siz değerli davetlilerimize tekrar teşekkürlerimi arz ediyorum" diyekonuştu.

Düzenlenen iftar programına; Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Zonguldak MHP İl Başkanı Çağatay İpekçi. MYK Üyesi Murat Kotra, Devrek Müftüsü Murat Mutlu, Devrek İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen İbrahim Er ile çok sayıda davetlikatıldı.