Zonguldak’ın Devrek ilçesine eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksekokulunun yeni müdürü İhsan Kazkondu oldu.

2012 yılından bu yana Devrek Meslek Yüksekokulunun çeşitli kademelerinde görev alan ve şuan Doç. Dr. unvanı ile görevine devam eden İhsan Kazkondu, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü İsmail Hakkı Özölçer tarafından DMYO’na müdür olarak asaleten atandı.