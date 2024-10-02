Devrek Belediyesi eğitim gören öğrencilere eğitim desteği başlattı.

Zonguldak’ın Devrek İlçesi Belediyesi tarafından ilçede eğitim gören öğrencilere eğitim desteği başlattı. Belediye Başkanı Özcan Ulupınar’ın talimatları doğrultusunda, 8. sınıf LGS öğrencileri ve 12. sınıf TYT/AYT hazırlık sürecindeki gençlere yönelik özel ders desteği başlıyor. Matematik, fizik, kimya, edebiyat ve TYT/AYT matematik gibi temel derslerde uzman eğitimcilerle yapılan protokol kapsamında öğrencilere dersler verilecek.

Kayıtların başladığını ifade eden Ulupınar,” Devrek Belediyesi olarak bir sözümüzü daha yerine getiriyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin her daim maddi ve manevi yanındayız. Amacımız, ailelerin üzerindeki yükü bir nebze olsun hafifletmek ve gençlerimizin eğitim yolculuğuna katkıda bulunmaktır. Devrek Belediyesi olarak, eğitimi desteklemeye devam ediyor, ailelerimizin ve gençlerimizin geleceğe umutla bakmasını sağlıyoruz” diye konuştu.