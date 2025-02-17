Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yaylada hayvancılık uğraşan 4 ailenin yolları karla kapanmaması için açık tutuluyor.

İlçenin Yeşilöz köyü Faraşin Yaylası’nda yaz kış kalan aileler için Şırnak Valiliği seferberlik ilan etti. Dört aile kış aylarında hayvanlarına bakmak için yayladan ayrılmıyor. Valiliğe bağlı il özel idare ekipleri 35 kilometrelik Yeşilöz ve Akarsu köy yollarını sürekli açık tutuyor.

Geçen yıllarda 10 gün boyunca kar yağışı nedeniyle kapanan yollar artık kar yağışından hemen sonra açılıyor. İş makinalarıyla bölgede sürekli karla mücadele çalışmaları yapılıyor. Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı yaylada dozerle yollar açılıyor. Köylere ulaşan ekipler il genelinde son yayla yolu olan Yeşilöz köyü yolunu ulaşıma açmış oldu.