Düzce Bilim Merkezi, kapasite artışı için 30 milyon TL hibe almaya hak kazandı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Çocuklarımıza ve gençlerimize çok daha nitelikli hizmet sunacak bir altyapı kuruyoruz" dedi.

Düzce’de çocuk ve gençlere bilimi sevdirmek ve geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek amacıyla Başkan Faruk Özlü tarafından şehre kazandırılan Düzce Bilim Merkezi, TÜBİTAK’tan 30 milyon TL hibe almaya hak kazandı. Türkiye’nin 14 büyük ölçekli bilim merkezinden biri olan Düzce Bilim Merkezi’nde 4 yıl sürecek proje ile ziyaretçilere ve gençlere sunulan imkanlar genişletilecek.

53 farklı deney düzeneğinin bulunduğu interaktif sergi ile her biri ayrı konseptte hazırlanan temel bilimler, uzay ve havacılık, robotik ve kodlama, tasarım, matematik ve keşif atölyelerinin bulunduğu Düzce Bilim Merkezi, yeni proje sayesinde daha fazla atölye malzemesi, donanım, mobil düzenekler, planetaryum, kütüphane ve popüler bilim kitaplığı gibi birçok yeni hizmete kavuşacak. Sadece Düzce’ye değil, Sakarya, Zonguldak ve Bolu gibi çevre illere de hizmet veren Düzce Bilim Merkezi, artan imkanlar sayesinde bilim meraklılarına çok daha nitelikli bir deneyim sunacak.

"Şehrimize hayırlı olsun"

Başkan Faruk Özlü, "Düzce Bilim Merkezi, Türkiye’deki 14 Bilim Merkezinden biridir. 2025 yılında TÜBİTAK’tan 30 milyon TL hibe kazandık. Bu hibe ile Bilim Merkezimizi geliştirmeye ve büyütmeye devam edeceğiz. Çocuklarımıza ve gençlerimize çok daha nitelikli hizmet sunacak bir altyapı kuruyoruz" dedi.