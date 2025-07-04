Kayseri’nin Develi ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Arif Ülü, düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.
1974 Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan Sindelhöyük Mahallesi sakinlerinden olan Kıbrıs Gazisi Arif Ülü 72 yaşında hayatını kaybetti. Arif Ülü’nün cenazesi, düzenlenen tören ile Cuma namazı sonrası Sindelhöyük Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze namazına Develi Kaymakamı Selim Çomaklı, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, ilçe protokolü, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: İHA