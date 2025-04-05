Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Develigücü, deplasmanda oynayacağı Ceyhan 1967 Spor maçını kazanarak Play-Off iddiasını sürdürmek istiyor.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup’ta bulunan Develigücü, yarın oynanacak Ceyhan 1967 Spor maçını kazanmak istiyor. Deplasmanda oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamlayan ve bugün Ceyhan’a giderek kampa girecek olan kırmızı siyahlılar, güçlü rakibinden 3 puan almayı istiyor. Develigücü Sportif Direktörü Oktay Kanbolat; "Ligin ikinci yarısında çok iyi bir ivme yakaladık. Bunu sürdürmek ve Play Off grubuna yükselmek istiyoruz. Hazırlıklarımızı da bu yönde yaptık. Yarınki maça hazırız. Parmağında kırık olan kaleci Hasan dışında eksiğimiz yok. Osman ve Mert Filiz oynayacak durumda. Umarım yarın Ceyhan 1967 spor ile centilmence bir müsabaka yaparız ve sonunda kazanan biz oluruz" dedi.

Ceyhan 1967 Spor ile Develigücü arasındaki maç Ceyhan İlçe Stadı’nda oynanacak. Burak Akdağ’ın yöneteceği müsabaka saat 15:00’te başlayacak.