49.Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde Develi Seyrani Kampüsü’nde düzenlenen etkinliklerde yerel lezzetler, unutulmaya yüz tutan meslekler ve akademik kariyerler bütünleşti.

Kayseri Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Kayseri Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Develi Hüseyin Şahin MYO aşçılık programı organizasyonunda Develi Seyrani Kampüsü’nde düzenlenen etkinliklerde yerel lezzetler, unutulmaya yüz tutan meslekler ve akademik kariyerler bütünleşti. Kayseri Üniversitesi Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu aşçılık bölümü öncülüğünde tescilli ve tescil aşamasındaki

yerel lezzetlerin tanıtımı yanı sıra halk eğitim merkezi öncülüğünde geliştirilen ve unutulmaya yüz tutan mesleklerden hasır, kamış, kındıra örgücülüğü, ahşap oymacılık, kağıt örgücülük kurslarının sergileri de açıldı. Etkinlikler kapsamında ayrıca çeşitli turizm temsilcileri, yiyecek içecek sektör temsilcilerinin, turizm firmalarının insan kaynakları birimlerinin de katılımıyla ’Sektör Öğrenci Buluşması’ ve ’Turizmde Kariyer Olanakları İş Fırsatları’ söyleşisi gerçekleştirildi. Etkinliklerde Develi’ye ait tescilli ürünlerden; Develi Gacer’i, Develi cıvıklısı, tescil aşamasındaki Develi cevizli pidesi ve Pırtımpırt yemeği gibi ürünlerin yanı sıra kayısı dolması, Develi pastırması, güveçte Kızık fasulyesi, tepsi mantısı, cizza pide, nevzine, Gacer dolazı, Gacer tatlıları, manda kaymağı ve yoğurdu, yöresel peynirler, erişte, mantı gibi Develili kadınlar tarafından yapılan el ürünleri de tanıtıldı. Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından etkinliklere katılanlara sıcak süt ikramı yapıldı.

Etkinliklere; Kaymakam Yusuf Turan, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Belediye Başkanı Adem Şengül, ilçe protokolü, Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri, STK temsilcileri, turizm firmalarının temsilcileri, öğrencilerin yanı sıra sektörün duayenleri ile vatandaşlar katıldı.