Kayseri’nin Develi ilçesinde yapımı tamamlanan Fatma Turan Aksu Aile Sağlık Merkezi düzenlenen program ile hizmete açıldı.

Düzenlenen açılış törenine Develi Kaymakamı Yusuf Turan, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, İl sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, hayırsever Turan Aksu, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Yakın zamanda daha kaliteli hizmet verilmesini sağlayacaklarını söyleyen İl sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan; "Fatma Turan Aksu Aile Sağlık Merkezinin açılışına hepiniz hoş geldiniz. Tabi en büyük teşekkürü turan abimize yaparak başlamak istiyorum, ben tanıdığımdan beri gerçekten çok samimi çok içten, çok güzel bir insan. Allah ondan razı olsun, böyle güzel bir eseri şehrimize kazandırmış oldu. Bu Aile Sağlık Merkezi Develi’de yaklaşık 14 bin nüfusa hitap etmiş olacak şuan 4 birimle arkadaşlarımız hizmet vermiş olacaklar ama çok yakın bir zamanda buraya ilave bir aile hekimliği daha ekleyerek 5 aile hekimliği ile çok daha kaliteli hizmet verilmesini sağlamış olacağız inşallah" dedi.

Hayırsever Turan Aksu da, "Ben 80 sene evvel köşedeki evde doğdum, 15 yaşına kadar buralarda oynadım ve burada çelik çomak oynardık. Rabbim nasip etti bugün geldi böyle acizane bir yer yaptık temelinden çatısına kadar emeği geçenlere teşekkürlerimi bir borç biliyorum. İsmi burada olan ama gelemeyen hayat arkadaşım, can dostum, tatlı karımın selamlarını getirdim size ve akabinde yavrularım arkamda durdular destek verdiler onlara da teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Develi Belediye Başkanı Adem Şengül ise, "Ben kendimi bu dönemde Belediye Başkanı olmam hasebiyle çok şanslı hissediyorum, Turan Aksu abimizle tanıştığımız günden beri hep hayırseverliği ile bir şeyler yapma arzusunda olduğuna hep şahitlik ettim. Burada tabi ki Suat abimi de anmadan geçemeyeceğim. Turan Aksu abiyi ben yıllar sonra tanıdım ama benim komşum, bende bu mahallede doğdum, burada bizlerde oyun oynadık. Tabi biraz önce söylediğim gibi Turan Aksu abimden Allah razı olsun. Bugün bu sağlık merkezini, yakın bir zamanda 112 sağlık merkezimizi yine Develili hayırseverlerimiz Ahmet Mavi abilerin yapacağı sağlık ocağını, Turan Aksu abimin geçen Salı günü imzalamış olduğu huzur evini Develimize kazandırmış olduğundan dolayı. Kendilerine, evlatlarına, Fatma ablamıza hürmetlerimi saygılarımı sunuyorum. İnşallah Develimize hayırlı uğurlu olur" dedi.

Develi Kaymakamı Yusuf Turan da, "Güzel bir bahar sabahında çok hayırlı bir iş için buraya toplandık Turan aksu abimizin sayesinde, binlerce kez şükürler olsun bizi yaratana. Böyle modern binaları zaman zaman Devletimizin imkânlarıyla, zaman zamanda gönlü zengin iş adamlarımızın finansmanıyla gerçekleştiriyoruz. Turan amcam başta buradaki gençlere ve kendisinden sonra gelen nesillere vefa ver fedakârlık örneği oluyor, inşallah sizin kadar olamasak da bizlere de zamanı geldiğinde böyle hayırlar yapmak nasip olur. Bugün burada sağlık meslek lisesi 12. Sınıf öğrencilerimiz var stajyer arkadaşlar, onlarda zamanı geldiğinde buraya veya Devlet Hastanemize atanarak yine Devletli büyüklerine hizmet edecekler. Oyun ekibimizde aynı şekilde, zile kıyafetleriyle geldiler. Bu bina, bu ilçe, Türkiye sizlerin, inşallah sizlerde çok güzel işler yaparsınız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilmesi ile sağlık merkezi hizmete açıldı.