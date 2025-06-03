COD Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve MHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Cemil Demirel; Kurban Bayramı öncesi 100 aileye kurbanlık koyun dağıtacak.

Kayseri’nin sevilen iş insanlarından Cemil Demirel, Kurban Bayramı öncesinde anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine öncülük ediyor. 4 yıldır Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere, iaşe ve kömür, öğrencilere de kırtasiye yardımında bulunan Demirel, bu kez de 100 ihtiyaç sahibi aileye kurban bağışında bulunacak. İş insanı Cemil Demirel; bu tür dayanışma örneklerinin toplumun birlik ve beraberliğini pekiştirdiğini belirterek, "Kayserimizde ihtiyaç sahibi ailelerimize ve kimsesiz sokakta yaşayan kardeşlerime destek ve umut olmaya devam ediyoruz. Kışın kömür, ramazan ayında iaşe, okullar açıldığında ise öğrencilerimize kırtasiye, kışlık mont ve ayakkabı yardımlarımız oluyor. Bu yıl da Kurban Bayramı’nda 100 ihtiyaç sahibi aileye kurbanlık dağıtacağız. İnşallah bunu gelenek haline getirip çocuklarımıza miras bırakıp her yıl tekrarlayacağız, Geldiğin yeri unutursan gittiğin yerde kaybolursun" dedi.

İş insanı Cemil Demirel’in ihtiyaç sahiplerine desteği Kayseri kamuoyunda taktir topladı.