Talas Belediye Meclisi toplanarak gündeminde bulunan konuları karara bağladı.

Belediye Meclis Salonu’nda Başkan Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleşen toplantıda 10 gündem maddesi görüşüldü. Çeşitli İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporlarının ele alındığı meclis toplantısında, Mevlana Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı üzerinde bir diyaliz merkezi kurulmasına imkan tanıyacak olan imar planı değişikliği de kabul edildi. Toplantıda ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından Mevlana Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı üzerinde yapımı tamamlanan sosyal tesis de gündemde yer buldu. Hizmete açılacak olan tesisle ilgili yapılacak olan tüm protokol ve işlemler için Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi de kabul ederek mecliste geçti.

Bir sonraki meclis toplantısı 7 Temmuz 2025 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.