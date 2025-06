Kayseri Otelciler Derneği (KAYOTED) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Geleneksel Kayseri Turizm Ödülleri Töreni gerçekleştirildi.

Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Önceki dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, KAYOTED Başkanı Başkanı Murat Erdal ve davetliler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYOTED Başkanı Başkanı Murat Erdal, "Bizler turizmde farkındalık oluşturmak ve kamunun turizme etkisini artırmak için farklı bir format belirledik. Bu çerçevede branş ödülleri kategorisinde ilgili kamu kuruluşlarının her birinden son 12 ay içerisinde turizmle ilgili faaliyetler içeren çeşitli görsel ve videolar talep ettik. Her biri ayrı ayrı ödül hak eden bu faaliyetlerin niteliği birbirinden farklı olacaktır. Amacımız bu kurumların birbirleriyle pozitif yanlı rekabet içerisinde önümüzdeki senelere daha iyi hazırlanmaları ve turizmle ilgili faaliyetlerini daha da artırmaları teşvik etmeleri" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da, "Artık şehrimiz öyle bir noktaya geldi ki turizmde ödüller verilmeye başlandı. 2017’den itibaren direk charter seferler ile Kayseri’yi bir turizm destinasyonu haline getirecek ve uluslararası turizme Erciyes dahil oldu ve yoluna devam ediyor. Arkadaşlarımız çok ciddi çalışmalarla Erciyes’i bir dünya markası haline getirmek için çalışıyorlar" diye konuştu.

"Şehirlere geriden bakıp da onlara cansız taşla duvarlardan ibaret olan cansız varlıklar topluluğu olarak görmeyin"

Önceki dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise, "Ömrüm şehircilikle geçti. Daha sonra bakanlık görevimde şehircilikle ilgiliydi. Şehirler canlı organizmalardır. Sakın ola onlara geriden bakıp da onlara cansız taşla duvarlardan ibaret olan cansız varlıklar topluluğu olarak görmeyin. Onlarda insan gibi doğarlar, büyürler ve bakım ister. sonrada aynı birçoklarında bu bakım hakkıyla yapılmazsa gerilediği gibi tarihin çöplüğüne doğru giderler. Şehirlerde rekabet halindedir. Şehirlerarası rekabet olduğu gibi dünya şehirleri arasında da bir rekabet vardır. Sizin buradaki yerinizi alabilmeniz için mutlaka kendi değerlerini ön plana çıkarıp gayret içerisinde olmanız lazım. Her an değişimi takip etmeniz lazım. Eğer zamanın ruhunu okuyamazsanız şehirciler olarak şehrinizi geriye doğru götürürsünüz. Belediye başkanları, yerel yöneticiler dikkatli olarak her gelişimi takip eden bir yapı içerisinde hayatlarını sürdürmek durumundadır ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye olarak turizm çalışmalarına çok önem verdiklerini dile getirerek, "Bu başarı sadece kurumlarımızın değil, Kayseri’nin tanıtımı için fedakârca çalışan tüm ekip arkadaşlarımızın başarısıdır. Emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, Kayseri’nin turizm potansiyeli olan bir şehir olduğunu kaydederek, emeği geçenlere teşekkür etti.