DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde düzenlenen Voleybol Mahalleler Liginde şampiyonluğa ulaşan Derinkuyu, sadece skoruyla değil, sergilediği birliktelik ruhuyla da ilçeye damga vurdu. 12 takım arasından sıyrılarak zirveye yerleşen Derinkuyu takımı, voleybolun bir mahalle kültürü olduğunu tüm ilçeye kanıtladı.

Derinkuyu'nun başarısının arkasında güçlü bir organizasyon yatıyor. Şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulunan Derinkuyu Mahalle Muhtarı Durmuş Şepik, bu başarının tesadüf olmadığını vurguladı. Şepik, 'Voleybol bizim genetiğimizde var. Eskiden de bu sahada ter dökerdik, şimdi tekrar nasip oldu ve yine şampiyon olduk. Bu sadece bir oyun değil, bizim için bir gelenek' diyerek mahalle halkının spora olan tutkusunu dile getirdi.

Dernek çatısı altında büyük dönüşüm

Mahallede kurulan dernek ile Tavas ilçesine sportif bir hareketlilik getirdiklerini belirten Dernek Başkanı Emrullah Salim, İçişleri Bakanlığı destekli projelerine dikkat çekti. Salim, 'Gençlik İçin Harekete Geç projemizi ilçemizde başarıyla uyguluyoruz. Bu vesileyle köyümüzden bir amatör takım çıkardık. Amacımız bir farkındalık ıoluşturmaktı ve bu farkındalığı şampiyonlukla taçlandırdık. Önce köyümüzü, sonra Tavas ilçemizi harekete geçirmenin gururunu yaşıyoruz' dedi.

İmamdan mühendise, babadan oğula

Turnuvanın en çok dikkat çeken detayı ise Derinkuyu kadrosunun zenginliği oldu. Takımda baba ve oğulun omuz omuza mücadele etmesi duygusal anlara sahne olurken; imam, öğretmen, mühendis, aşçı ve muhtar azalarının aynı hedef için ter dökmesi gerçek bir birliktelik tablosu oluşturdu.

Dernek Başkanı Salim, bu tabloyu şu sözlerle özetledi: 'Biz bir takımdan öte, büyük bir aile olduk. Farklı mesleklerden, farklı yaşlardan insanların bir araya gelip bu başarıyı yakalaması bizlere şampiyonluktan daha büyük bir mutluluk verdi. Tavas'ı harekete geçiren şampiyon kadromuzda yer alan muhtarımız Durmuş Şepik, Dursun Salim, Emirhan Salim, Mehmet Karışoğlu, Fikret Küçükoğlu, İsa Karışan, Ramazan Şekeroğlu, Süleyman Karışoğlu, Nasuh Çüngür, Mehmet Ali Çüngür, Muammer Çüngür ve Bilal Çüngür'e emekleri için teşekkür ediyoruz'