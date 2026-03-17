Konya'nın Derebucak ilçesinde, Ramazan ayı dolayısıyla hazırlanan yardım kolileri ve alışveriş kartları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Derebucak İlçe Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Derebucak Şubesi iş birliğinde hazırlanan yardım kolileri ve alışveriş kartları, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine ulaştırıldı. Derebucak İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada, Ramazan ayının rahmet ve bereketinin paylaşılmaya devam edildiği belirtilerek, 'Ramazan-ı Şerif'in yardımlaşma ve dayanışma ruhu çerçevesinde ilçemizde bulunan ihtiyaç sahibi ailelerimize alışveriş kartları ve gıda kolileri ulaştırıldı. Yapılan bu yardımların kardeşlerimizin Ramazan sevincine katkı sağlamasını temenni ediyoruz' denildi. Açıklamada ayrıca, Ramazan ayında destek veren hayırseverlere teşekkür edilerek yapılan yardımların kabul olması temennisinde bulunuldu.