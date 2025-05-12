Hatay’da depremzede öğrencilerin teknolojik gelişimine destek sağlayacak olan olacak M2 STEAM merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Asrın felaketinde büyük yıkım yaşanan Hatay’da asrın felaketinin yaraları sarılıyor. Kentin yeniden ihya ve inşası için çalışmaların sürdürüldüğü Antakya ilçesi Karaali Mahallesi’nde kurulumu tamamlanan ve 21. yüzyıl becerileriyle donatılmış bireyler yetiştirecek M2 STEAM merkezinin açılışı gerçekleştirdi. Açılışı gerçekleştirilen merkezde; robotik kodlama ve yazılım atölyesi, 3 boyutlu tasarım ve üretim atölyesi, ahşap tasarım atölyesi ve dijital sanat ve STEAM entegrasyon atölyesi yer alacak. Merkez; öğrencilerin analitik düşünme, problem çözme, etkin üretim, takım çalışması ve dijital okuryazarlık gibi becerilerini geliştirmeye yönelik çeşitli atölyeleri içeriyor. M2 STEAM Merkezi, aynı zamanda bölgede ilk olma özelliği taşırken özellikle öğrencilerin nitelikli öğrenme ortamlarına erişimini sağlamak, toplumsal dayanıklılığı ve bireysel gelişimi desteklemek açısından büyük önem arz ediyor.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, merkezin önemine değinerek "STEAM Merkezimiz de bu uğurda gençlerimizin zihin ve duygu dünyası bakımından donanımlı yetişmesine hizmet edecek hüviyettedir ve oldukça kıymetlidir. Bu merkezde yetişecek çocuklarımız; soran, sorgulayan, düşünen, üreten ve en önemlisi insana yaraşır hayat anlayışını kendine şiar edinmiş bireyler olacaklardır. Bu da istiklal ve istikbalimiz için son derece mühimdir. Güçlü bir gelecek çağrısı olan M2 STEAM Merkezimizin çocuklarımıza çok boyutlu teknik bilgi kazandırmakla birlikte onlardaki özgüven, ekip çalışması ve sorumluluk bilinci gibi temel insani değerleri de pekiştireceğine yürekten inanıyorum" dedi.