Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, kırsal Bakırtaş Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Büyük bir katılımın olduğu buluşmada vatandaşların talepleri dinlenerek çözüm için talimat verildi.

Başkanlık görevindeki mesaisinin neredeyse tamamını halkla birlikte geçiren Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçe kırsalında vatandaşlarla buluştu. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’a, partililer, meclis üyeleri ve muhtarlar eşlik etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada vatandaşlar talep ve sıkıntılarını Başkan Kuş’a iletme fırsatı buldu.

Talepleri dinleyen ve çözümü için ilgililere talimat veren Başkan Kuş, ilk günden olduğu gibi bugün de halka hizmet yolunda gece gündüz demeden sahada olduklarını, merkez-kırsal ayrımı yapmadan Eyyübiyelilerin taleplerine cevap vermek için çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Başkan Kuş ve beraberindekileri ağırlamaktan büyük onur duyduklarını belirten Bakırtaş Mahallesi sakinleri de ilgi ve alakalarından dolayı Başkan Kuş’a teşekkür etti.