İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu’nun hazırladığı “Sihirli Kolye” adlı teatral dans gösterisi, bu akşam saat 20:00’da Kocaeli Kongre Merkezi’nde izleyiciyle buluşuyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu tarafından Halk edebiyatının sevilen karakteri Keloğlan’ın merkezinde yer aldığı gösteri, kahramanlık, aşk, cesaret ve iyilik temalarını dans ve müzik eşliğinde sahneye taşınıyor. Sultan’ın kızı Aybike’ye ulaşmak için türlü zorluklarla mücadele eden Keloğlan’ın hikayesi, yaklaşık 100 kişilik dev dans ekibinin performansıyla hayat buluyor.

SAAT 20.00’DE KOCAELİ KONGRE MERKEZİ’NDE YAPILACAK

İzmit Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen bu özel gösteri, her yaştan izleyiciye hitap ediyor. “Sihirli Kolye”, hem görsel bir şölen sunuyor hem de izleyicileri duygu yüklü bir masal dünyasında yolculuğa çıkarıyor. Saat 20.00’de Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılacak olan gösteriye sanatla iç içe, keyifli bir akşam geçirmek isteyen herkes davetli.

