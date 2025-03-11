Hatay’da depremzede ailenin yaşadığı konteyner yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Yangın, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi’nde bulunan konteyner kentte yaşandı. Depremzede ailenin yaşadığı konteynerde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı konteyner kullanılamaz hale geldi.